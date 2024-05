Et peale naistepäeva on olemas ka emadepäev, mida tähistatakse maikuu teisel pühapäeval, sellele hakkas Ukrainast Eestisse põgenenud Katerina rohkem mõtlema alles pärast Eestisse jõudmist. Tuldi mullu talvel neljakesi: ämm Jevgenia, tütar Maria ja poeg Ivan. Sellest, mis on saanud isast, ei taha Katerina eriti rääkida. Ivan käib nüüd igatahes Eesti lasteaias ja on läheneva pidupäeva puhul emale valmistanud kaardi. «Kallis ema, ma armastan sind nii väga ja kingin sulle mailille,» seisab seal.