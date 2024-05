Briti kopterid harjutavad öisel ajal Ämari ja Lääne-Eesti kohal

Õppus Swift Response on seotud NATO seni suurima õppusega Steadfast Defender, millest võtab osa üle 90 000 liitlase. Swift Response on iga-aastane USA armee Euroopa ja Aafrika väejuhatuse poolt juhitud rahvusvaheline õppus, mille põhitegevused leiavad aset Balti riikidest Balkanini. Õppuse eesmärk on liitlasvägede koostalitlusvõime harjutamine selleks, et olla vajadusel valmis kiiresti ja tõhusalt reageerima erinevatele kriisidele.