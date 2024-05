Kreml on agaralt kasutanud varilaevastikku sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Lääs proovib seda pidurdada

Esimesed katsetused Venemaa varilaevastikku piirata paistavad lootusrikkad, kuid nüüd tuleb see ka Euroopa Liidu tasandil tõsiselt võetavamalt ette võtta. Nii see kui ka Venemaalt tuleva veeldatud maagaasi (LNG) äri piiramine on ELi uue sanktsioonidepaketi prioriteedid. Välisministeeriumi asekantsler Erki Kodar rääkis Postimehele lähemalt, mis dilemmad ja otsustuskohad ühendusel uue paketi puhul ees seisavad.