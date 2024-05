Ööl vastu pühapäeva on taas virmalisi näha

«Viimaste päevade jooksul on Päike väga aktiivne olnud, olles põhjustanud hulgaliselt M- ja X-klassi purskeid. Ajal, mil seda ülevaadet kirjutan, jõudis Päike juba järgmise X-klassi purske teele panna,» kirjutab Kiitsak ja täpsustab, et purske tugevus oli X2,25. «Praegu on kõige aktiivsemad päikeseplekkide piirkonnad 3668 ja 3664. Need on üsna komplekssed päikeseplekkide kogumid. Mitmed pursked on Maa-suunalised ja liiguvad juba meie poole. Lähipäevadel saab Maa magnetväli tavapärasest rahutum olema.»