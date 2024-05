Täna heisatakse emade auks Eesti lipud

Emadepäev on perekondlik tähtpäev, see tähendab, et ennekõike pööravad tähelepanu oma emale tema lapsed. Siiski on oluline märgata ja tunnustada ema roll ka kogu- ja ühiskonnas laiemalt. Emade auks korraldatakse kontserte ja teisi pidulikke koosviibimisi.