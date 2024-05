VIDEO Hiljuti perelisa saanud kaljukotkad on ametis poegade kantseldamisega

Kotkaklubil on üle Eesti kümmekond otsepildi vahendamise võimalusega veebikaamerat. N-ö aktiivsete kaamerate arv varieerub mõnevõrra igal aastal, sest pesadest, kus linnud ei pesitse, pole lihtsalt mõtet pilti näidata. Lähemalt saab lugeda Kotkaklubi kodulehelt.

Tuule lisas, et eelkirjeldatud situatsioonide puhul on Kotkaklubil juhtunud sedagi, et nad on pidanud videoid YouTube`ist eemaldama. «On vägivaldse sisu pärast kaebus tehtud,» põhjendas ta. «Ent see on päriselu, mis illustreerib, kuhu oleme ühiskonnana jõudnud – kõik haigused on ravitavad, lapsed jäävad ellu –, ning oleme ennast juba nii mulli sisse ehitanud, et päriselu on jäänud juba kaugeks.»

Mõte pessa piiluda oli paljudel peas ammu aga selle esimene eeldus oli mobiilse interneti võimalus.

Pesakaameratega on Tuule tegelenud paarkümmend aasta. Mehe sõnul ei lubanud lihtsalt varem saada olnud tehnika sama kvaliteetset pilti nagu seda näeb täna. «Põhiline küsimus on ülekandmises, internetis kui sellises, mis ei võimaldanud seda enne, kui tekkis mingisugunegi striimi võimalus,» kõneles ta. «Mõte pessa piiluda oli paljudel peas ammu aga selle esimene eeldus oli mobiilse interneti võimalus. Kaamera ise ei ole tehniliselt mingi eriline leiutis.»

Tuule märkis, et küsimus on, et kui n-ö pudelikael on avatud, siis kui head pilti saab üle õhu tuua. «Meil on täna küll kuskil [Tallinna] kesklinnas mingis hoones 5G aga need kohad, kus linnud elavad, on mobiilioperaatorid minu enda kogemuse põhjal tegelikult väga jõuliselt enda antenne täpsemaks keeranud,» rääkis ta. «Sisuliselt on [levi] hoonete peal aga kui lähed hoonetest paarsada meetrit eemale, siis hakkab kukkuma ja kui jõuad kuhugi kaljukotka elupaika, võib seal olla täielik null.»

Soomaal pesitsev kaljukotkas koos aprilli lõpus koorunud ainsa pojaga. Foto: Kuvatõmmis / Looduskalender

Kotkaklubil Tuule sõnul paraku nii häid sponsoreid pole, et mõni operaator paneks nende tarbeks masti otsa antenni, mis oleks suunatud näiteks kaljukotka pesale. «Pigem on täna piirang, kui palju internetti mahub läbi õhu liikuma. See piirang oli alguses (10-15 aastat tagasi) ja on tänase päevani. Meil on küll e-Eesti, kuid see on jätkuvalt teema,» tähendas ta.

Samamoodi halveneb signaal siis, kui puud lähevad lehte. «Eriti naljakas on vihmase ilmaga, mil puulehed on märjad ja signaal hajub veel rohkem. Vihmapiisad peegeldavad signaali laiali ja on pesasid, kus on siis kehvem pilt,» lisas Tuule.