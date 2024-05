Eestis elab naine, kes on emaks 21 lapsele

Loik rääkis, et kõige rohkem emasid elab Hiiumaal, kus 77 protsenti kõigist 15-aastatest ja vanematest naistest on emad.

«Kõige rohkem on emasid, kellel on kaks last. Selliseid naisi on 181 712. Keskmine Eesti ema on 56-aastane ja Eesti emal on keskmiselt 1,88 last,» ütles Loik.

Statistikaameti info põhjal sünnib poisse üldiselt pisut rohkem kui tüdrukuid, Eestis on alates 1922. aastast vastsündinutest olnud 51,4 protsenti poisid ehk iga 100 tütarlapse kohta on sündinud 106 poissi. Eestis elab 269 111 last.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Leena Kalle lausus, et jaanuari seisuga on sotsiaalkindlustusameti andmetel lasterikkaid peresid 24 619, neist kolme lapsega 82 protsenti. «Lapsetoetuse saajate seas on kõige lasterikkam 13 lapsega pere,» lausus Kalle.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap sõnas, et talle teadaolevalt on Eesti kõige lasterikkam perekond 21 lapsega.

Statistikaameti nimede statistika rakenduse järgi on 2024. aasta 1. jaanuari seisuga eesnimi Ema seitsmel naisel ja see on populaarsuselt 3504. naisenimi.