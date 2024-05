Presidendi avalike suhete nõunik Indrek Treufeldt rääkis, et Alar Karis on maininud, et kõik Eesti emad vääriksid ehk aasta ema tiitlit.

«Riigipea on otsustanud käia Eesti eri paigus, et väärtustada emasid ja isasid kõikjal Eestis. Kõigil sellistel emade- ja isadepäeva tähistamisel on kohalik rahvas pannud välja oma tublimad lauljad-tantsijad-mängijad. Need on olnud väga südamlikud kontserdid, mis Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel jõudnud väga paljudesse kodudesse,» lausus Treufeldt.