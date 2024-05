Algav looduskaitsekuu keskendub tehtud kahju heastamisele

Eestis on kogunenud rohkelt kogemusi ja teadmisi neist vajalikest tegevustest, mis aitavad ökosüsteemide ja liikide seisundit parandada. Pärandniitude taastamine ja hooldus on väljasuremisohu veerelt toonud tagasi niitudega seotud tohutu liigirikkuse, kahjustatud soode ja märgalade looduslikkuse taastamine hoiab maastikes vett ning pakub elupaikasid ja toitumisvõimalusi arvukatele liikidele. Jõgedel paisude eemaldamine ning looduslikkuse suurendamine on hädavajalik kalarikkuse taastumiseks. Olulisi samme on Eestis astutud ka konkreetsete liikide elupaikade taastamisel. Nii näiteks on juttselg-kärnkonn ehk kõre, euroopa naarits ja ebapärlikarp nende katusliikide hulgas, kelle väljasuremise pidurdamiseks astutud aktiivsed sammud on aidanud lisaks luua eluks sobivaid tingimusi ka kümnetele teistele vähemtuntud haruldustele.