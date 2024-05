Urmas Viilma: väike kriisiplaan kuluks ära igale leibkonnale ja kogudusele

Viilma rääkis, et kaplanid Arved Ollino ja Hanno Saks tulid kaema, kas kõik on peapiiskopi ja tema perega ikka hästi. Muidugi rääkisid mehed ka juttu.

«Arutasime, kuidas rohkem kirikurahvast, eriti vaimulikke Kaitseliidu tegevustesse kaasata. Lisaks arutlesime, kui palju on neid kogudusi, kes kriisiplaani on välja töötanud, et olla ootamatusteks paremini valmistunud,» ütles Viilma.