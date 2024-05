GALERII Uuenenud väljapanekuga Lennusadam avas emadepäeval taas uksed

«Mõni inimene tuleb sisse ja vaatab, et kõik on justkui endine: allveelaev on paigas, käigutee on paigas, laevad ripuvad endist viisi. Aga midagi on ikkagi muutunud: põrand on värskem, Maasilinna laeva taga on midagi uut, paljud kahurid on kadunud,» loetles Meremuuseumi direktor Urmas Dresen.

Ta lisas, et see on ühtepidi hea, kui vanad käijad tunnevad ära oma vanad ja head tuttavad eksponaadid. «Eelkõige allveelaeva, mis oli siin neli ja pool kuud üsna üksi. Nüüd on tal rahvast nii sees kui väljas. Kes hakkab täpsemalt otsima, leiab et juurde on tulnud terve meresõjanduse korrus, terve vesilennunduse ala, merepääste, allveearheoloogia, merehoiu ala. Täiesti uued on ka huvialaruumid. Nii et on toimunud päris suur muutus. Loomulikult see ei ole võrreldav sellega, mis oli 12 aastat tagasi, kui angaarid olid kokku kukkumas,» rääkis Dresen.

Ta möönis, et algusaegadega võrreldes oli kõik osaliselt palju lihtsam, sest enam polnud vaja hoonet hävingust päästa. Selle eest aga tuli kõik ära teha loetud kuude jooksul ning polnud täpselt teada, kui palju eksponaate tuleb angaaridest ära viia, et saaks põrandat uuendada. Aga kui põrand sai õigeks ajaks valmis, siis läks kõik lihtsamaks.