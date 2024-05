FOTOD Kaitseväe asejuhataja tutvustas kaitseministrile Kevadtormi

Kaitseministri hinnangul on õppus seni olnud edukas tööandjate ning reservväelaste panuse tõttu. «Kevadtorm on parim võimalus kaitsevalmiduse harjutamiseks, et oleksime alati valmis Eesti iseseisvuse eest seisma. Äärmiselt oluline on ka võimalus lihvida ning parandada koostööd liitlastega,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur. «Suur tänu kõigile osalejatele, kelle motiveeritus on kõrge ja ka nende lähedastele ning tööandjatele, kelle toetuseta see kindlasti nii poleks.»