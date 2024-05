Eesti blogija saatis Eestis tehtud droonid Ukrainasse tõrjuma Venemaa rünnakut

Sõjablogija Artur Rehi viis selle kuu algul muu võitlusvarustuse hulgas Ukrainasse ka Eesti ettevõttes KrattWorks valmistatud viis drooni, mille kohta on nüüd oodata lahingutandrilt tagasisidet, mida tuleb parandada ja arendada, et muuta need Vene agressori vastu sõdimisel veelgi täpsemaks ja tõhusamaks.