Alar Karis: õppus Kevadtorm tõhustab liitlasvägede kiiret haakumist Eesti kaitsesse

Riigipea sõnas pressiteate vahendusel, et liitlasvägede kiire jõudmine Eestisse ning võimalikult sujuv haakumine Eesti kaitsesse on Kevadtormi üks olulisemaid eesmärke. «Seda enam, et Kevadtorm on tänavu osa kõige suuremast NATO õppusest peale külma sõda,» ütles Karis.