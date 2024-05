Riigikogu majanduskomisjon toetas autode kõnnitel peatumise keelamist

Majanduskomisjoni aseesimees Aleksei Jevgrafov märkis, et saab aru muutuste loogikast, kuid osutas, et mootorsõidukijuhile seatav nõue hoida kergliikuril liiklejaga külgvahet on raskesti kontrollitav.

«Loomulikult hoiab mõistlik juht endast nõrgemaga viisakat vahet, kuid kes ja kuidas hakkab tegema järelevalvet selle üle, kas möödumisel oli see vahe on meeter või poolteist meetrit?» küsis ta. Kliimaministeeriumi esindaja märkis vastuseks, et seda on võimalik tuvastada näiteks kaamerasalvestise olemasolu korral, kuid tegu on ka üldisema üleskutsega liikluskultuuri parandamiseks.