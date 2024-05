Eestlaste suurprojekt Torontos vajab Kodu-Eesti abi

Ehkki raha mõttes on ületada jäänud veel vaid koera saba, tulid projekti vedajad Eestisse, et leida ehitusele ka siin toetust.

Kuigi väljast seda veel ei hooma, on kokku 50 miljonit Kanada dollarit (34 miljonit eurot) maksev ehitis jõudnud lõppjärku, sest kõige kallim ja keerulisem oligi kahe maa-aluse korruse ehitus, kus tuli arvestada maja alt läbi sõitva metroo, linna kommunikatsioonikaablite ja torustikega. Maapealsed tööd edenevad kiiremini ja kergemini. Hispaaniast on juba kohale jõudnud eritellimusel valatud hiigelsuured Eesti kontuuri moodustavad klaaspaneelid. Kohe oleks vaja juurde neli miljonit dollarit (u 2,7 miljonit eurot), et see erilaadne objekt kokku panna.