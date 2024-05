Riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan nimetas seadust ajalooliseks. Tema sõnul tugevdab see USA energia- ja majandusjulgeolekut vähendades ja lõpuks kaotades sõltuvuse Venemaast tsiviilotstarbelise tuumaenergeetika vallas.

«Uus seadus taastab Ameerika juhtpositsiooni tuumasektoris. See aitab tagada meie energiasektori julgeoleku tulevastele põlvkondadele. Ning koos enneolematu 2,72 miljardi dollari suuruse föderaalse rahastamisega, mille USA kongress hiljuti presidendi palvel eraldas, võimaldab see uusi rikastamisvõimsust Ühendriikides ja saadab tööstusele selge sõnumi, et oleme pühendunud oma tuumasektori pikaajalisele kasvule,» lisas Sullivan.