Eesti rahvaarv kasvab ukrainlaste sisserände arvelt

«Loomulik iive oli negatiivne -5053 inimesega, kuid rändesaldo positiivne +13 856 inimesega. Eesti rahvaarv kasvas aastaga 8803 inimese võrra,» ütles ta ja lisas, et paraku jääb mullust aastat iseloomustama erakordselt madal sündide arv – sündis veidi alla 11 000 lapse.

«Mullu lahkus Eestist 12 543 inimest, neist 1643 olid Ukraina kodanikud. 2024. aasta alguse seisuga elab Ukraina kodakondseid Eestis 60 414 ja nad moodustavad 4,4 protsenti rahvastikust. Neist 44 480 ehk 73 protsenti on Eestisse saabunud alates 2022. aasta algusest,» ütles ta.

Mullu sündis 10 949 last, mis on 697 võrra vähem kui aasta varem. See markeerib uut madalaimat sündide arvu Eesti rahvastikustatistika ajaloos.