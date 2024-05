Ukraina põgenikud ei saa elamisloa pikendamise venimise tõttu toetusi

«KOVid on edastanud, et paljudel Ukraina sõjapõgenikel on elamisloa taotluste pikendamise menetlus veninud nii pikaks, et nii lastel kui täisealistel isikutel on elamisload lõppenud. Sõda Ukrainas kestab ja isegi kui sõjapõgenikuna Eestisse saabunud inimese elamisluba lõpeb, siis tema ajutise kaitse vajadus säilib,» märkis Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid.