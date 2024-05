Linnavalitsus määras ametisse Tallinna uue sisekontrolöri

Tallinna linnasekretär Priit Lello märkis, et linna sisekontrolör täidab koos oma meeskonnaga olulist ja vastutusrikast ülesannet, et tagada õigusaktidest kinnipidamine ning avalike vahendite otstarbekas ja läbipaistev kasutamine.

«Sisekontrolöri ülesandeks on jälgida riskide maandamist ja parimate praktikate rakendamist, et linna asutuste ning linnale kuuluvate ühingute juhtimis- ja kontrollisüsteemid oleksid tõhusad, uuendusmeelsed ning tagaksid seadusliku käitumise. Oluline on ennetustegevus huvide konfliktide ja korruptsiooni vältimiseks. Selleks on vajalik järjepidev nõustamine, aga ka kontroll, et eetika põhimõtete rakendamine oleks järjepidev ning tulemuseks läbipaistev, aus ning linnaelanike parimatest huvidest lähtuv valitsemine.»