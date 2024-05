Erakonnad riigikohtu otsusest: see on uskumatu, et keegi saab ilma kautsjonita valimistele

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Reili Rand ütles, et Roheliste europarlamendi valimistele lubamine ilma kautsjonit maksmata võtab lausa sõnatuks. Ta lisas, et pole veel kursis, miks selline erand võimaldati.

«Kindlasti on oluline, et erinevad poliitilised jõud ja ka väiksemad ning parlamendivälised jõud saaksid valimistel osaleda, aga eks see kautsjoni tasumine on ka teistele erakondadele rahaline väljakutse.» Rand lisas, et nõutuks teeb selline olukord küll.