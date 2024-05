Rahvusvaheliste sanktsioonide eiramine viib Sputniku eksjuhi kohtusse

Prokuratuuri pressiesindaja vahendas pressiteates, et Euroopa Liidu (EL) sanktsioneeritud isikute nimekirjas on Venemaa kodanik Dmitri Kisseljov, kes juhib Venemaa propagandaväljaannet MIA Rossija Segodnja ehk meediaagentuuri, mille osaks on ka kaubamärgi Sputnik all tegutsevad väljaanded.