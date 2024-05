Äärepealt oleks kaotanud 60 000 eurot: pangatöötajad veenavad Eesti elanikke mitte tegema oma rahaga rumalusi

Swedbanki kommunikatsioonijuhi Martin Kõrvi sõnul on petuskeemidest saanud igapäevane nähtus, millega pangatöötajad pidevalt kokku puutuvad. «Pangas töötab palju inimesi, kelle ülesanne on pettusi ennetada ja püüda neid ära hoida. Kahjuks oskavad petturid aga hästi inimesi ümber veenda,» räägib Kõrv.

Swedbankis on olnud palju juhtumeid, kus inimene tuli raha välja võtma ja pangatöötaja kahtlustas, et tegemist võib olla pettusega. «Kui aga pangatöötaja juhib sellele kliendi tähelepanu, siis inimene teda ei usu, sest ta on veendunud, et osaleb mingis salapolitseioperatsioonis,» räägib Kõrv.