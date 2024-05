Pahane maainimene: miks riigiettevõte Elektrilevi linnurahu ajal metsa raiub?!

Põltsamaa vallas elav Eneli sai eelmisel nädalal Elektrilevi käest teate, et 14. mail toimub tema kodus elektrikatkestus, põjuseks oli toodud hooldusraie tegemine elektivõrgu kaitsevööndis. Elektrilevi täpsustas, et tegu on võsaraiega mitte tema kinnistul vaid kaugemal.

Postimehe küsimuse peale, miks Elektrilevi kui riigiettevõte ei võiks raietöid teha väljaspool lindude pesitsusaega, vastas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm: «Kuna liinikoridoride hooldus- ja laiendustööde mahud on väga suured sel aastal, siis oleme planeerinud toid teostada tõesti aasta läbi. Siinkohal teeme tihedat koostööd Keskkonnaametiga ja järgime igati nende juhiseid, kus tohib kevad-suvel töid teostada ja millistes piirkondades mitte. Samuti teostame kohapealset paikvaatlust ning kui selgub, et tegemist on lindude pesitsusalaga, siis me selles kohas töid ei teosta.»