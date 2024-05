FOTOD Kevadtormi lahingutel Mulgimaal osalevad mitu brigaadi ja liitlased

"Siiamaani on läinud hästi, mehed on terved ja lahinguvalmis igas olukorras," ütles Viru jalaväepataljoni veebel staabiveebel Pirger Laur. "Olen rahul meeste liikumistempoga, soojad ilmad on meid soosinud. Samuti on hea koostöö liitlastega, kes on abis nii staabis kui maastikul. Kokkuvõttes saab öelda, et pidev tempo on peal ja võitlejate meel on rõõmus."