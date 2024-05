Tegelikult on eesmärk juba peaaegu täidetud. Kliimaministeeriumi asekantsleri Antti Toomingu sõnul on mingisuguse riikliku kaitse all juba praegu 28 protsenti Eestist, suurusjärku kinnitasid ka Michal ja Kasemets.

Protsendi teeb suureks uudne arvutus. Vana metoodika järgi on kaitse all ainult 20,8 protsenti Eestist ja seal sees on ka Peipsi ja Võrtsjärv, teatas keskkonnaagentuur eile värskes ülevaates. 28 protsendini on näitaja tõstetud nii, et on sisse arvatud ka näiteks ranna- ja kaldakaitsevööndid, mille täisehitamise vastu on suur osa inimestest.