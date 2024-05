EKRE tahab kohustada reservväelasi kodus relva ja varustust hoidma

Kaitseväe pressijaoskonna ülem kapten Taavi Laasik rääkis Postimehele, et reservväelaste süsteemi, mis on riigikaitse selgroog, on arendatud taasiseseisvumisest saati ning see on suudetud viia kõrgele tasemele. «Meil on toimiv, eesmärgipärane ja järjepidev süsteem, vahendid reservväelaste väljaõpetamiseks ning vajaduse tekkel riigi kaitseks rakendamiseks,» ütles Laasik.