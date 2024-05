Omavalitsuste liit ei jätka haridusleppe läbirääkimistel

«Kui regionaalministri suund on täna jagada suurema tulubaasiga omavalitsuste tulu vähema tulubaasiga omavalitsustele, siis haridusministri suund on jagada maapiirkondade õpilaste ja õpetajate arvelt raha suurematele omavalitsustele. Samuti on väga keeruline haridusleppe läbirääkimisi jätkata väga ebakindlas ja keerulises riigieelarve seisus, kus nii riigi kui kohalike omavalitsuste eelarvete peal on tajuda valitsuse kärpekirvest. Ootame, et uues riigieelarve strateegias tagatakse riigi poolt õpetaja palgakasvuks finantsgarantii ning seda saab tagada ka praegusele seadusandlusele tuginedes, ilma uusi leppeid sõlmimata. Samuti ei ole meil olnud võimalust oma liikmeid muudatuste aruteludesse sisuliselt kaasata,» ütles liidu asedirektor Jan Trei.