Teadlased, kes iibega seotud probleeme näevad mõneti erinevalt, on ühel meelel selles, et ränne peab olema tugeva kontrolli all.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor, statistik ja rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit leiab, et miinuses loomuliku iibe põhjal ei maksa teha kaugeleulatuvaid järeldusi, vaid seda tuleb käsitleda pigem lühiajalise kõrvelkaldena. «Kergelt negatiivne iive on seotud rahvastiku koosseisuga. See, et meil on palju eakaid, on muu hulgas kunagise sisserände järelmõju ning selle tõttu jääbki loomulik iive mõneks ajaks kergelt miinusesse, kuid mitte enam viie tuhande ulatuses,» selgitas ta.