Kevadtormil harjutavad kohalikud üksused saartel kodu kaitsmist

«Kuna ma olen maakaitse üksuses, siis meie suur eelis on see, et me oleme oma kodukoha ligidal, kui meid on vaja riigi kaitsmisel. Ja siin on omad tuttavad, kellega sa saad jälle mingi aja tagant kokku ja selline õhkkond. Ja saab ka kindlasti elu rutiinsusele vaheldust,» ütles jaoülem nooremseersant Karl Aksalu.