Riigikogus loodi Hiiumaa toetusrühm

«Meie toetusrühma eesmärgiks on seista Hiiumaa elu-, töö- ja külastuskeskkonna arengu ja huvide eest. Seni on Hiiumaale olulisi teemasid tõstatatud parlamendis tegutseva saarte toetusrühma kaudu, millega teeme kindlasti koostööd, sest saarelise elu eripärade tõttu paljud mured kattuvad,» ütles sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv Rand.

Tema sõnul on Hiiumaa kogukonna peamine ootus riigile seotud erinevate transpordiühenduste, nende tiheduse ja kvaliteediga. Väga oluline on ka see, et jätkuksid investeeringud, mis tagavad elektri varustuskindluse.