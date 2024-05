GALERII Tallinna päev algas Toompea värava avamisega

Tallinna päeva korraldajad on kinnitanud, et traditsioonil on pikk ajalugu. Vanasti olnud Toompea ja all-linna vahelised väravad öösel suletud, et aadlikest röövlid linnakodanike kauplusi rüüstama ei pääseks. Toompeal kehtis maaõigus, all-linnas aga Lübecki linnaõigus. Toompea ja all-linna juhtide kohtumine pidi vastuolusid leevendama.