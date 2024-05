Tallinn loobub ka tänavu intensiivsest muru niitmisest

Paljud Euroopa linnad on loobunud intensiivsest niitmisest, sest see vähendab linnade elurikkust ja loodushüvesid. Tallinna niitmise põhimõtted on tänavu sellised, et 75 protsenti linnahaljastusest niidetakse vaid kaks korda aastas: juuni lõpus ja septembris. See aitab tagada haljastuse ellujäämise põuaperioodidel ja toetab elurikkuse säilimist. Ülejäänud 25 protsenti haljasalasid on aktiivses kasutuses, näiteks mänguväljakud, lasteaia juures olevad alad, mida niidetakse kolmanda hooldusintensiivsuse tasemel, hoides niidukõrgust 15 cm juures.