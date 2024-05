«Kui räägime näiteks Patarei ala arendamisest, Krullist või ka Kopli liinidest, siis saab ainult tervitada, et on hakatud vanu hooneid ja piirkondi uuesti väärtustama. Selle kaudu tuuakse juurde ka kvaliteetset uut, mida praegused Eesti arhitektid, arendajad ja ehitajad pakkuda suudavad. Nende alade arendamine pakub linnaehituslikult suurt rõõmu,» rääkis abilinnapea Madle Lippus (SDE) Pealinnale.

Ta tõi esile, et Põhja-Tallinnas on palju eri tüüpi väärtuslikku arhitektuuri, seda nii puitarhitektuuri kui ka tööstus- ja militaararhitektuuri vallas. See on suureks väärtuseks mitmekesisuse seisukohalt.