Rahvusringhääling tahab poliitikute lõa otsast pääseda

Ka ERRi juhatuse esimees Erik Roose tõdes, et mõlemal variandil, millesarnaseid kasutatakse tema teada vähemalt viies Euroopa riigis, leidub plusse ja miinuseid, kuid sisulist vahet neil ta ei näe. «Vahe on ainult natuke matemaatiline,» sõnas ta.

ERRi eelarve sidumine SKTga on Roose hinnangul tehniliselt pisut nüansirikkam, kuna SKTd korrigeeritakse sageli tagantjärele. «Seega tuleb välja mõelda mehhanism, et kui SKTd korrigeeriti, mis teeme: kas maksame [ERRile] midagi juurde või küsime midagi tagasi,» arutles ta. «Selle võib finantstehniliselt ka järgmise aasta eelarves ära korrigeerida, aga see on natuke segane lugu.»