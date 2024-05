Kuna just oli alanud linnurahu, keeldus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) metsa edasi maha võtmast. Kaitseministeeriumi all tegutsevale RKIKile aga linnupoegade elud korda ei läinud. Vaatamata sellele, et RKIK teadis, et teele plaanitavat silda saab ehitama hakata alles järgmisel suvel, tehti kaupa tee-ehituse partneriga (AS Trev-2 Grupp), et sillakoha lähedal asuv mets kohe maha võtta. Miks, keeldus RKIK selgitamast.