Erametsaliit kutsub maaomanikud Toompeale meelt avaldama

Meeleavaldusel nõutakse, et kui riik seab eraomaniku maale piiranguid, mis ei võimalda seda kasutada, tuleb omanikule saamata jääv tulu koheselt ja õiglaselt hüvitada või anda asendusmaa. Protestitakse ka lubatust kordades kiirema maamaksu tõusu vastu.

Kümne aastaga on rangete looduskaitseliste piirangutega erametsade pindala Eestis ligi kahekordistunud. Sellises metsas ei tohi omanik mitte midagi teha, isegi endale küttepuud võtta - keelatud on igasugune majandustegevus. Hüvitised omanikule on aga sümboolsed ja jäänud 2008. aasta tasemele.

«Et meil on täna üldse on sellised eraomanikele kuuluvaid metsi, kus on midagi kaitsta, on põlvkondade jooksul tehtud vastutustundliku töö tulemus,» ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik.

«Nüüd saavad need samad kõige tublimad looduskaitsjatest metsaomanikud karistada, sest neilt võetakse just seetõttu õigus oma metsa edasi majandada, hüvitised on aga marginaalsed. Mõju ja valu neile peredele on sarnane natsionaliseerimisega ja seab üldse kahtluse alla eraomandi kaitstuse tänapäeva Eestis. Loodust tuleb kaitsta, aga see ei saa tulla eraomanike arvel,» märkis liit.

Eriku sõnul pakub riik, et ostab maa ära, ent enamik maaomanikest soovib esivanemate elustiili jätkata ning tegeleda metsandusega.