Haabersti liiklussõlme kõrvale võivad kerkida kõrghooned

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE) märkis, et Rocca Al Mare keskusalale on koondunud hulk mitmekesiseid teenuseid ja siin asuvad ka mitmed ülelinnalised sihtkohad, mistõttu on loomulik, et suurt maaressurssi nõudvad toodete reklaampinnad seal välja vahetatakse. «Keskusalale lisanduvate eluasemete ja äripindade koondamine tugevdab keskusalasid ning nende ruumimuutuste kaudu on võimalik tekitada ka rohkem head avalikku ruumi, mis rikastab nii tulevaste korteriomanike, aga ka keskusala elukvaliteeti,» ütles Lippus.