«Kindlasti ta ei ole sama erakond, mis kunagi oli - vaimu ja ausa poliitikana küll -, aga aastad on mööda läinud ja me teame, mis Vabaerakonnaga juhtus,» tõdes Meesak ja ütles, et nad on oma vigadest õppinud ning on nüüd targemad. «Eestis on paremtsentristlikust selge ilmavaatega erakonnast puudu ja Vabaerakond tuleb seda tühimikku täitma,» sõnas Meesak Postimehele.