Tsahkna: Euroopa Nõukogul on võtmeroll Venemaa vastutusele võtmisel

Tsahkna rõhutas ennekõike seda, et Euroopa Nõukogul on Ukraina abistamisel ja Venemaa agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisel võtmeroll.

«Hoolimata pöördelistest aegadest on Euroopa Nõukogu suutnud säilitada oma mõjukuse,» ütles Tsahkna. «Ajal, mil Venemaa on agressiooniga Ukraina vastu tõsiselt rikkunud rahvusvahelist õigust, on Euroopa Nõukogul oluline roll õigusriigi ja demokraatia põhimõtete kaitsmise jätkamises Euroopas.»