Ukraina riigiettevõttest on ka pärast sõja puhkemist läinud Venemaale strateegiliselt olulisi tooraineid, millest vähemalt osa on jõudnud riikliku relvastusettevõtte Rosteci käpa all olevasse suurtehasesse. Vahendajate seas on ka Eesti ettevõtted.