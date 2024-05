Linnavolikogu lõpetas Tallinna Vene Lütseumi tegevuse

Siiani on sihtasutuse ülalpidamiseks kulunud 45 000-60 000 eurot aastas. Selle raha on koalitsioon lubanud suunata haridusvaldkonda ja seal seda efektiivsemalt kasutada.

Tänased Tallinna võimuerakonnad Eesti 200, Isamaa ja Reformierakond esitasid veel mullu sügisel opositsioonis olles volikogule eelnõu sihtasutuse sulgemiseks. Tookord meenutati, et 2012. aastal tõi toonane abilinnapea Mihhail Kõlvart (Kesk) sihtasutuse loomise ettekäändeks vajaduse kvaliteetse venekeelse hariduse järele. Eelnõu algatajad leidsid, et Tallinn ei pea pidama sihtasutust, mille eesmärk on edendada Eestis venekeelset haridust. Tookord oli eelnõu algatajate seas ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon.

Nüüd leidis EKRE fraktsiooni liige Ivan Makarov, et hästi töötanud sihtasutust pole mõtet likvideerida. «Las see töötab eestikeelsele õppele ülemineku suunas,» soovitas ta. Makarovi sõnul kardab ta, et praegune koalitsioon suudab küll igasuguseid asju lõhkuda ja hävitada, kuid üles ehitada kardetavasti mitte.

Keskerakondlane Urmas Mardi tegi arutelu lõpus ettepaneku suunata eelnõu teisele lugemisele. Manuela Pihlap (Kesk) lausus, et volikogus on siiani olnud heaks traditsiooniks see, et ettekandja on volikogus esinemiseks ette valmistunud, mida aga Jašin tema hinnangul pole teinud.

Kõlvart ütles, et sihtasutuse loomise eesmärk oli õpilasi toetada. «Igal aastal koguti ka tagasisidet õpilastelt ja tagasiside näitas, et seda sihtasutust on vaja. On olemas statistika, kuidas sihtasutus mõjutas seal osalenud koolide õpilaste õpitulemusi. Seda oleks võinud uurida,» lausus Kõlvart. «Mul on küsimus, kas lugupeetud abilinnapea ei soovi või ei suuda süveneda, või ta saab infot lihtsalt ajalehtedest,» lisas ta.

Häältega 43 poolt, 33 vastu saatis volikogu sihtasutuse ajalukku.