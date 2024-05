Sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt võis kolmapäeva lõuna ajal üsna kindla veendumusega öelda, et üks maetutest oli lendur. Tal olid kirstus kaasas pilootide varustusse kuulunud pandlad, soojendusega kinnas ning nööp kirjaga «Real Napa». Selle kaubamärgi all toodetakse tänapäevalgi nahkjopesid ja sõja ajal said Nõukogude piloodid lendliisi lepingu alusel neid rõivaid otse USAst.