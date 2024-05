Linnavolikogu lõpetas Tallinna Spordikooli tegevuse

«Eelnõu pealkiri on küll spordikooli tegevuse lõpetamine, aga see ei ole päris täpne. See tegevus, mida spordikool on teinud, ehk rahastanud noorte tallinlaste saavutusspordi väljakutseid, see jääb. Selle tegevuse võtab üle Tallinnas spordi- ja kultuuriamet. Eksitav on ka sõna spordikool. Tallinna Spordikool ei ole olnud kool selle sõna sisulises tähenduses. Tegemist on olnud lihtsalt raha noorte saavutussporti suunava organisatsiooniga. Nii et oma treenereid ja sportlasi sellel spordikoolil ei ole. Seda, mida on Tallinna linn teinud Tallinna Spordikooli kaudu eelnevatel aastatel, saab teha teistmoodi ja paremini, oluliselt lihtsamalt ja läbipaistvamalt. Ja kooskõlas teiste Tallinna linna sporditoetustega. Lihtsalt üks meede on jäänud kusagile mujale. Selle eelnõuga on meil võimalik tuua see pilt kokku ja teha oluliselt selgemaks,» rääkis abilinnapea Kaarel Oja (SDE) linnavolikogu istungil