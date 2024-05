Austria rahandusminister Magnus Brunner märkis, et Venemaa sõda Ukrainas muudab igasuguse äritegevuse Ukraina ettevõtetega Austria eksportijatele ja investoritele äärmiselt riskantseks. Seetõttu lõi rahandusministeerium tingimused Austria ekspordi toetamiseks Ukrainasse.

«Toetus toimub Ukraina erifondi abil. Eeldatakse, et järgmise viie aasta jooksul eraldatakse Ukrainas toimuvate operatsioonide katteks 500 miljonit eurot. Rahaliste vahendite kaasamine rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt võimaldab saada kuni umbes 100 miljonit eurot aastas, mis on ette nähtud niiöelda uuele ärile. See annab Austria eksportijatele võimaluse Ukraina taastamiseks,» rääkis minister.