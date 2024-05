Politsei esmaabivarustusse lisandub uus ravim narkomaanide päästmiseks

«Patrullpolitseinikud puutuvad oma igapäevatöös kokku erinevate abivajajatega, sealhulgas narkootikumide tarvitajatega. Tihti on patrullpolitseinik esimene, kes puutub kokku opioidi üledoosi saanud tarvitajaga ja tal on võimalus anda esmaabi kuni kiirabi saabumiseni,» ütles terviseminister Riina Sikkut.

«Riik on võtnud uimastipoliitikas eesmärgi, et 2030. aastal ei oleks Eestis mitte ühtegi üledoosi surma. Töötame poliseis iga päev selle nimel, et uimastid ei jõuaks Eesti inimesteni – avastame uusi trende, tõkestame müüki ning peame kinni uimastite levitajad. Samuti suuname sõltlasi sotsiaalprogrammidesse, et nad saaksid abi uimastite tarvitamisega kaasnevast nõiaringist pääsemisel. Naloksooni kasutuselevõtt on kindlasti üks hea lisameede, millega saab politsei anda oma panuse 2030. aastaks püstitatud eesmärgi saavutamiseks,» ütles PPA peadirektori asetäitja arenduse alal Kristi Hallas.