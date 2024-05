Saadetud pressiteates märgiti, et Silver Kuusik on avatud suhtlemisega energiline, karismaatiline ja võimekas juht, kellel on kindel rahvuskonservatiivne maailmavaade ja visioon EKRE sihtide elluviimiseks. Silver Kuusiku kandideerimine käivitab fraktsiooni sõnul erakonnas viljaka ja konstruktiivse arutelu EKRE taktika üle.

«Meie erakonna juhtkonna ja kõigi meie aktiivsete liikmete senine töö on olnud tänuväärne. EKRE on end poliitikas kehtestanud. Me pole lasknud oma peamistel eesmärkidel lahustuda. Me oleme tulnud selleks, et jääda,» teatas Kuusik ning jätkas: «Meil ei ole vaja muuta oma eesmärke. Kui miski üldse vajab muutust, siis on see taktika. Ma kandideerin EKRE suureks tegemise poolt.»