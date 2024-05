INIMESTEST AEGAMÖÖDA Elina. Veresidemed Eestis ja Aafrikas

Elina on Elina Piirimäe. Kohtusin temaga esimest korda 2002. aastal Fertilitase haiglas. Ta ootas oma esimest last ja me filmisime Elinat doksarja «Haiglalood» raames.

Väikesed tüdrukud mängivad nukkudega. Toidavad, panevad istuma toolile ja potile, äiutavad magama, vahetavad neil kleite. Räägivad neile ilmselt samu jutte ja teevad samu tegusid, mida nende emad oma tütardele. Üks nukk saab enam noomida, teine rohkem kallistusi. Mõni pannakse ehk nurka. Nii see on. Aga on tüdrukuid, kelle nukud sünnitavad beebisid. Ja kui tüdruk mängib, et tema nukk sünnitab väikese nuku, on suur tõenäosus, et temast saab ämmaemand.