AITAB LEVIAUKUDEST Elron alustas satelliitandmeside testimist reisirongides

«Reisijauuringu põhjal on raudteetrassidel mobiilileviaukude tõttu katkev wifi-ühendus reisijate jaoks üks olulisemaid valukohti rongiga reisimisel,» ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. «Wifi-ühendust ehk andmesidet saame reisijale praegu rongis pakkuda, kui oleme mobiilside levialas. Eelmisel aastal kaardistasime koos Teliaga mobiililevi olukorda Eesti raudteekoridorides ja mõõtmistulemused näitasid, et hetkel on raudteetrasside korraliku andmesidega katmiseks puudu vähemalt 25 mobiilimasti.»