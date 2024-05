Kuigi Isamaast kostus juba hääli, et sotsiaaldemokraatide kandidaat Lasnamäe linnaosavanema kohale Tatjana Lavrova ei sobi sinna ametisse, siis koalitsioonipartnerid soovivad esialgu temaga rääkida. Sotsiaaldemokraatidel kahtlust ei ole, et Lavrova on põhilistes väärtusküsimustes ülejäänud Eesti ühiskonnaga samal meelel.